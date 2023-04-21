За полгода в дорожных авариях в Петрозаводске пострадали девять детей (ВИДЕО)

Травмы получили семь пешеходов и два велосипедиста, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
За шесть месяцев 2023 года в Петрозаводске зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили девять детей.
Травмы получили семь пешеходов и два велосипедиста. Пять ДТП произошло по вине самих несовершеннолетних.
Дети переходили дорогу на красный свет, в неположенном месте, а также ехали по проезжей части на велосипеде.
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