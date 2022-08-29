В августе рынок автокредитов в Карелии вырос более чем вдвое

По данным банка ВТБ, сегмент автокредитования в Республике Карелия демонстрировал уверенный рост в летние месяцы.

В августе продажи банка в этом сегменте увеличились на 127% по отношению к июлю. Количество выдач кредитов в летние месяцы превысило значения начала года.

Всего в регионе за январь–август автолюбители провели более 70 сделок на сумму около 80 млн рублей, при этом более половины объема пришлось на лето. Средний размер кредита составил примерно 1,2 млн рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем.

В целом по стране на фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах — в ВТБ она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada — ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

«Российский рынок автокредитования растет уже пять месяцев подряд, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, связанный с периодом летних отпусков. Помимо отложенного с весны спроса, драйверами выдач сейчас выступают существенное снижение ставок по банковским кредитам и льготная программа. Благодаря поддержке государства мы фиксируем восстановление сегмента новых машин. По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ резко выросла и достигла 54%. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции, — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

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