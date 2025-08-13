Реклама на сайте
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10

«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске

22:00

В Костомукше началось строительство крытого катка

20:30

Петрозаводск приобрел новую спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов

20:00

Кондопожский пенсионер лишился миллиона рублей из-за инвестиционной аферы

19:00

На Солнце стремительно растет крупная коронарная дыра

18:30

В Петрозаводске задержан вор, укравший велосипед курьера на Первомайском

18:00

С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

17:20

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

17:00

Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

16:56

Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

16:47

В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

16:41

В Карелии выявили опасное заболевание земляники

16:30

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

16:00

В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

15:40

В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

15:10

В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

14:50

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад
Сегодня 00:10
Кит принадлежал к вымершему семейству маммалодонтидов.

фото: © Museums Victoria

Ученые из Museums Victoria (Австралия) описали ранее неизвестный науке вид древнего кита Janjucetus dullardi, существовавший около 25 миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Кит принадлежал к вымершему семейству маммалодонтидов. Особи Janjucetus dullardi достигали чуть более двух метров в длину, имели большие глаза и острые зубы. Ученые охарактеризовали этот вид как представителя грозных хищников.

— Это кит, который ранее был неизвестен науке, – сказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных научно-исследовательского института Museums Victoria Эрик Фитцджеральд.

Вид назван в честь местного жителя Росса Дулларда, который обнаружил останки во время прогулки по пляжу Ян-Джук и передал их в дар музею.

—Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии, как и кенгуру, – заявил Фитцджеральд.

Исследователи утверждают, что состояние останков поможет понять адаптацию древних китов к теплым водам океана. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования реакции современных морских экосистем на изменение климата.

