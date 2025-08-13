В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

Кит принадлежал к вымершему семейству маммалодонтидов.

Ученые из Museums Victoria (Австралия) описали ранее неизвестный науке вид древнего кита Janjucetus dullardi, существовавший около 25 миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Кит принадлежал к вымершему семейству маммалодонтидов. Особи Janjucetus dullardi достигали чуть более двух метров в длину, имели большие глаза и острые зубы. Ученые охарактеризовали этот вид как представителя грозных хищников.

— Это кит, который ранее был неизвестен науке, – сказал старший куратор отдела палеонтологии позвоночных научно-исследовательского института Museums Victoria Эрик Фитцджеральд.

Вид назван в честь местного жителя Росса Дулларда, который обнаружил останки во время прогулки по пляжу Ян-Джук и передал их в дар музею.

—Если бы они были живы сейчас, они бы стали легендарными в Австралии, как и кенгуру, – заявил Фитцджеральд.

Исследователи утверждают, что состояние останков поможет понять адаптацию древних китов к теплым водам океана. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования реакции современных морских экосистем на изменение климата.