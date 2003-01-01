В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

«Гостья» из соседнего региона находилась в розыске и могла совершить противоправные действия.

29 октября в 17:10 в дежурную часть МВД по Республике Карелия поступила ориентировка из УФСБ России по Республике Карелия. В сообщении было указано, что на территории региона находится жительница Ленинградской области 2004 года рождения. Она может совершить противоправные действия, так как находится под воздействием аферистов.

Как рассказали в МВД Карелии, тем же вечером, благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ и полицейских, сотрудники ГАИ задержали её в рейсовом автобусе, направлявшемся в Костомукшу. Установлено, что родственники задержанной, зная о том, что она оказалась под влиянием мошенников, в течение нескольких дней осуществляли её поиск.

Аферисты убедили девушку обналичить накопления и направиться в Республику Карелия для совершения противоправных действий. Действуя по инструкциям, полученным от злоумышленников, задержанная предприняла меры конспирации при передвижении по региону.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанной продолжаются.

