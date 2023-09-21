В автомобиле, который протаранил грузовик в Петрозаводске, находился ребенок

В МЧС рассказали подробности аварии на перекрестке Боровой и Пограничной.

Как сообщили МЧС Карелии «Столице на Онего», в серьезной аварии на пересечении улиц Пограничная и Боровая участвовал автомобиль КАМАЗ, выехавший на нерегулируемый перекресток и протаранивший там легковой автомобиль Skoda. В автомобиле находились четверо человек, включая ребенка. Затем автомобили задели еще одну стоявшую на перекрестке машину.

В результате аварии один человек оказался заблокирован в автомобиле Skoda. Ему потребовалась помощь спасателей. В ДТП пострадал один человек.

Напомним, жесткая авария произошла сегодня, 21 сентября, на перекрестке улиц Пограничная и Боровая в Петрозаводске. Грузовик протаранил два легковых автомобиля.