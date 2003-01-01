В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

Смертельное ДТП произошло на одной из региональных трасс.

На 442 км трассы 86К-398 в районе Пряжи произошло смертельное ДТП, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— Легковой автомобиль «BMW» наехал на женщину, которая вышла на обочину из автомобиля «Renault». Водитель «BMW», не справившись с управлением, также наехал по касательной на автомобиль пострадавшей и съехал в кювет, — рассказали в ведомстве.

Женщина была экстренно госпитализирована в Пряжинскую ЦРБ, где впоследствии скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются специалистами.

Ранее мы писали, что в ДТП, произошедшем в посёлке Сосновце Беломорского района, два человека получили травмы.