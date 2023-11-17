В автомобильной аварии в Ильинском погиб человек

Произошел съезд автомобиля в кювет.

Глава Минздрава Карелии вечером 19 ноября в своем телеграм-канале поделился срочным сообщением.

По словам Михаила Охлопкова, в поселке Ильинский произошел съезд автомобиля в кювет.

Пострадавших двое. Оба — жители Карелии.

Мужчина 1957 года рождения с травмами был доставлен в ЦРБ. Мужчина 1960 года рождения умер до прибытия в скорой.

"Нет ничего ценнее, чем жизнь человека. Берегите себя", - написал Михаил Охлопков.