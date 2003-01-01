В «Автоспецтрансе» опровергли информацию о приеме старых покрышек

Предприятие «Автоспецтранс» заявило, что в данный момент покрышки не принимает.
Как сообщили на предприятии, много вопросов поступает от жителей по поводу приема покрышек, но пока такой возможности нет, говорится в сообщении в паблике «Автоспецтранса».
— Сообщаем, что на данный момент приём покрышек не осуществляется. Когда приёмка возобновится, мы обязательно оповестим об этом дополнительно в наших официальных источниках, - сообщили на предприятии.
Напомним, на городской планерке в Администрации председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Илья Михачёв на вопрос главы города, куда можно везти покрышки, ответил, что их будет принимать предприятие «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.
— Мы приняли решение разместить ПУХТО на территории предприятия «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82. Жители города смогут сдать покрышки бесплатно. Юридические лица, напомню, должны иметь договор на утилизацию шин, — сообщил чиновник.
Видимо, пока вопрос не решен. Кроме того, на предприятии подчеркнули, что «Автоспецтранс» не заключает договоры на утилизацию покрышек, так как данный вид деятельности не предусмотрен действующей лицензией предприятия. Получается, что по-прежнему везти покрышки в Петрозаводске некуда - ни юр, ни физлицам.
Напомним, ранее «Автоспецтранс» принимал старые шины, но прокуратура выявила нарушения и запретила эту деятельность, поскольку на территории предприятия нет площадки для накопления таких отходов. Открывшийся в городе завод по переработке шин в Петрозаводске сейчас не работает. Предприятие приостановило приём покрышек еще в прошлом году. По словам руководителя Юрия Табуева, оно закрылось в связи с переходом права собственности на ранее арендуемые заводом площади к новому владельцу. В настоящее время при помощи Минэкономразвития РК ведется поиск новых удобных и доступных локаций для размещения производства. Об этом ведомство сообщало еще в марте, сейчас — сентябрь, но вопрос все еще не решен.
Добавим, что старые покрышки представляют собой отходы 4 класса опасности. За складирование покрышек на контейнерных площадках грозит штраф. До 2000 рублей — для физлиц, до 30000 — для должностных лиц, до 250000 — для организаций.