В «Автоспецтрансе» рассказали, когда начнут принимать покрышки у жителей

Контейнеры для сбора старых покрышек разместили на предприятии «Автоспецтранс».
Как рассказали «Столице на Онего» на предприятии, прием старых покрышек начнется с понедельника.
— Для начала работ требовалась установка дополнительных пухто, на момент объявления отсутствовали свободные кузова. Приемку покрышек начнем с понедельника, — сообщили в «Автоспецтрансе».
Напомним, 29 сентября на городской планерке в Администрации председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Илья Михачёв на вопрос главы города, куда можно везти покрышки, ответил, что их будет принимать предприятие «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82. Это касается физлиц. Юридические лица, подчеркнул он, должны иметь договор на утилизацию шин. На предприятии уточнили, что «Автоспецтранс» не заключает договоры на утилизацию покрышек, так как данный вид деятельности не предусмотрен действующей лицензией предприятия.
Напомним, ранее «Автоспецтранс» принимал старые шины, но прокуратура выявила нарушения и запретила эту деятельность, поскольку на территории предприятия нет площадки для накопления таких отходов. Открывшийся в городе завод по переработке шин в Петрозаводске сейчас не работает.Предприятие приостановило приём покрышек еще в прошлом году. По словам руководителя Юрия Табуева, оно закрылось в связи с переходом права собственности на ранее арендуемые заводом площади к новому владельцу. В настоящее время при помощи Минэкономразвития РК ведется поиск новых удобных и доступных локаций для размещения производства. Об этом ведомство сообщало еще в марте, сейчас — сентябрь, но вопрос все еще не решен.
Добавим, что старые покрышки представляют собой отходы 4 класса опасности. За складирование покрышек на контейнерных площадках грозит штраф. До 2000 рублей — для физлиц, до 30000 — для должностных лиц, до 250000 — для организаций.