В автотранспортном техникуме Петрозаводска увековечили память двоих выпускников, погибших на СВО

На Аллее памяти выпускников техникума появились два новых портрета.

В понедельник, 11 декабря, в техникуме открыли две мемориальные доски на «Аллее Памяти» выпускников.



Первая посвящена Павлу Сергеевичу Степанову, 23 года. После окончания техникума был призван на срочную службу оператором-наводчиком БМП в звании ефрейтор. С 2022 года являлся участником СВО на территории Украины. Подготовку проходил в 76 дивизии ВДВ в городе Псков гранатометчиком.



В декабре 2022 отправлен в зону СВО, в Луганскую область, где служил механиком-водителем. Погиб 4 июля 2023 года в Кременском лесу. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.



Вторая - выпускнику Павлу Викторовичу Бугакову, 22 года. В 2017 году поступил в техникум, после служил в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Стал танкистом и подписал контракт о прохождении военной службы. В зоне проведения СВО на Украине находился с первого дня — 24 февраля 2022 года. Награжден медалью «За отвагу». Погиб 25 мая 2022 года в поселке Белогоровка Луганской Народной Республики. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.



Об этом рассказали в паблике техникума в социальной сети.



