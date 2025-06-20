В бане в Карелии загорелась парилка

6 июля в садоводстве «Здоровье» в Пряжинском районе загорелась баня.

Сообщение о возгорании поступило в 15:31, уже через минуту пожарные выехали на место. Об этом сообщил Госкомитет по безопасности.

Как оказалось, загорелась парилка, огнем был охвачен потолок вокруг трубы. К приезду спасателей открытое пламя погасло.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра к 16:13. Обошлось без пострадавших.