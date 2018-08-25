В Бельгии изъяли большую партию кокаина в брикетах с логотипом "Единой России"

В порту бельгийского города Гент задержана рекордная партия кокаина, упакованная в пакеты с логотипом "Единой России".

Как сообщает Коммерсантъ, наркотик был расфасован в брикеты, при этом часть упаковок - с логотипом партии "Единая Россия". Фотографии и видео опубликовали местные СМИ, в частности HLN и VRT.

Груз, общим весом 2 тонны, прибыл из Бразилии. Полиция оценивает его рыночную стоимость в €56 млн, что соответствует €100 млн для конечного потребителя «на улице». О том, почему на брикетах оказалось изображение «Единой России», не сообщается, и сам этот факт остался не замечен бельгийскими СМИ.

Между тем, в партии "Единая Россия" отнеслись с юмором к этим сообщениям.

Часть логотипа партии была использована контрабандистами для маскировки, предположил в "Фейсбуке" заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. "А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем", - отметил он.