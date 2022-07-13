В Белом море потерпело бедствие маломерное судно, один погиб, двое пропали

Два человека обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются.

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.

«Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются», — сказал собеседник агентства.



Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. «Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась», — говорится в сообщении ведомства.