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В Белом море ведется заготовка ламинарии

Новости. Экономика
20:45, 14 Июля 2025
фото: Олег Ермолаев / TG-канал

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За сезон планируют заготовить 40 тонн сухой ламинарии.

О заготовке водорослей рассказал в своем телеграм-канале министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Он побывал на острове и пообщался с заготовщиками водорослей.

На острове Большой Жужмуй трудятся люди из разных регионов: Ивановской, Архангельской области, из Москвы, Ставропольского края и Карелии. Работа по заготовке ламинарии идет с мая по октябрь.

— Вчера выехали в 7 утра в море, погода была хорошая, заготовили 1,5 тонны ламинарии, удачный день. Вернулись с промысла в 8 вечера. На вешалах подсохли водоросли собранные 2 дня назад, их нужно было снять, но сил развесить собранную ламинарию уже не было, пошли спать. Сегодня встал в 4 утра, до 12.00 развешивали собранную ламинарию. Погода сейчас не очень подходящая, сегодня будет день отдыха, — рассказывает Игорь, заготовщик водорослей, который приезжает с супругой на остров уже не первый год.

На острове, рассказал министр, когда-то располагалась деревня Макритка, сегодня старые здания используются в сезон заготовщиками, есть действующий маяк. Лодка с топливом и продуктами приходит один раз в две недели. На острове действует «сухой» закон.

Резидент арктической зоны компания «Морские биотехнологии» получила на о. Большой Жужмуй земельный участок для заготовки водорослей, а также налоговые льготы. Заготовка ведётся для предприятия занимающегося переработкой в Твери, а также для завода, который строят в Кондопоге в этом году.

За сезон планируют заготовить 40 т сухой ламинарии. Ранее ведущий канала «Моя планета» освоил традиционные профессии Карелии. Он попробовал себя в нескольких традиционных профессиях. Больше всего ему понравилась профессия косильщика водорослей. 

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