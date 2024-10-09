В Беломорске будет работать мобильный налоговый офис

Мобильный налоговый офис будет работать в здании администрации.

23 октября с 11:00 до 15:00 в здании администрации Беломорского округа (ул. Ленинская, д. 9, каб. 18) будет работать мобильный налоговый офис, сообщили на странице администрации. Жители смогут получить налоговые консультации и решить свои вопросы. При себе рекомендуется иметь паспорт.