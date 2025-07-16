здоровье работа экология
реклама на сайте
Владимиру Любарскому продлили арест еще на 2 месяца
16.07.2025 17:20
Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
16.07.2025 11:15

В Беломорске госпитализировали хозяина горящего дивана

Новости. Происшествия
09:40, 25 Июля 2025
фото: © Госкомитет по безопасности РК

Новости партнеров

Из задымленного подъезда эвакуировали еще 15 жильцов.

Сегодня, 25 июля, ночью в Беломорске в жилом пятиэтажном доме на улице Октябрьской спасли мужчину 1964 года рождения, у которого в квартире загорелся диван.

Помимо спасенного мужчины, пожарные эвакуировали 15 жильцов подъезда. Чтобы спасти хозяина горящего дивана, пожарным пришлось вскрыть дверь в задымленной квартире.

В Госкомитете по безопасности рассказали, что после звонка о задымлении в 02:34 на место приехал дежурный караул местной пожарной части, а в 02:40 пожар ликвидировали. Мужчину госпитализировали, предположительно без ожогов. Пресс-служба сообщила «Столице на Онего», что причиной госпитализации могло стать отравление дымом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2025, 10:45
Умерла председатель Верховного суда России
20.07.2025, 15:00
Россиянам не станут запрещать пользоваться VPN-сервисами
19.07.2025, 12:00
ФСБ рассекретила документы о деятельности советских спецслужб во время Потсдамской конференции 1945 года
20.07.2025, 00:10
В Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви
19.07.2025, 09:00
Крупнейший в мире круизный лайнер вышел в свое первое плавание из Финляндии
18.07.2025, 17:40
Жаркая погода сохранится в Карелии и на будущей неделе

Чтиво

Сегодня 14:15
Остров Заонежье
Остров Заонежье. Как журналист, фотограф и барин в Кижские шхеры ходили
Об удивительном крае, полном тайн и загадок, его прошлом и настоящем. О людях, которые живут здесь и которые приехали сюда со всего света в поисках счастья и покоя.
Ловушка для самокатов: как из набережной Петрозаводска сделали место охоты на отдыхающих
Сегодня 08:20
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
17.07.2025 18:55
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение