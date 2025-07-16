В Беломорске госпитализировали хозяина горящего дивана

Из задымленного подъезда эвакуировали еще 15 жильцов.

Сегодня, 25 июля, ночью в Беломорске в жилом пятиэтажном доме на улице Октябрьской спасли мужчину 1964 года рождения, у которого в квартире загорелся диван.

Помимо спасенного мужчины, пожарные эвакуировали 15 жильцов подъезда. Чтобы спасти хозяина горящего дивана, пожарным пришлось вскрыть дверь в задымленной квартире.

В Госкомитете по безопасности рассказали, что после звонка о задымлении в 02:34 на место приехал дежурный караул местной пожарной части, а в 02:40 пожар ликвидировали. Мужчину госпитализировали, предположительно без ожогов. Пресс-служба сообщила «Столице на Онего», что причиной госпитализации могло стать отравление дымом.