В Беломорске идет строительство многоквартирного дома

Дом в Беломорске строят по программе расселения жителей аварийного фонда.
Ход работ проверили сотрудники Госкомитета по жилнадзору.
Строительная площадка огорожена, на ней появились сооружения производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, помещение для материалов.
Сейчас ведутся работы по устройству фундамента.
Пятиэтажный трехсекционный жилой дом рассчитан на 135 квартир, общая площадь - 5377,63 м2. Строительство планируется завершить в 2026 году.
Напомним, в новый этап программы расселить планируют более четырех тысяч аварийных домов.
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