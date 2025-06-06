В Беломорске идет строительство многоквартирного дома

Дом в Беломорске строят по программе расселения жителей аварийного фонда.

Ход работ проверили сотрудники Госкомитета по жилнадзору.

Строительная площадка огорожена, на ней появились сооружения производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, помещение для материалов.

Сейчас ведутся работы по устройству фундамента.

Пятиэтажный трехсекционный жилой дом рассчитан на 135 квартир, общая площадь - 5377,63 м2. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Напомним, в новый этап программы расселить планируют более четырех тысяч аварийных домов.