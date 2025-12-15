В Беломорске мужчина едва не задушил жену во время ссоры

Житель Карелии угрожал супруге расправой на почве ревности.
35-летний житель Беломорска едва не убил свою жену во время ссоры, возникшей на почве ревности. Об этом сообщили в МВД по Карелии.
— Находясь дома, он стал душить супругу и высказывать угрозы убийством в её адрес. Женщина восприняла их серьёзно. Подозреваемый признался в содеянном, сообщил, что мотивом стала ревность. Ранее подобных инцидентов между супругами не возникало, — рассказали в ведомстве.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в житель посёлка Рабочеостровска Кемского района зарезал жену, заподозрив её в измене. Мужчина нанёс супруге несколько ударов ножом и задел шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Убийство произошло на глазах у младшей дочери пары.