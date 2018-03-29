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Новости. Криминал
16:55, 29 Марта 2018

В Беломорске мужчина продал телефоны друзей, пока они спали

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Гулянка в Беломсорске завершилась уголовным делом, сообщили в МВДЛ Карелии.

В Беломорске о пропаже своих мобильников сообщили сразу двое жителей районного центра. Как выяснили полицейские, заявители отдыхали в компании своих знакомых в одной из городских квартир. Проснувшись на следующий день, они обнаружили пропажу телефонов. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Проверяя на причастность к совершению преступления остальных участников застолья, стражи порядка установили, что среди них находился 44-летний местный житель. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Оказалось, что пока потерпевшие спали, он забрал их телефоны и продал, а затем вернулся в квартиру и продолжил отдыхать в компании. Сотрудники полиции изъяли похищенное, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2018-03-29 17:02:16
Уже забыли, что предателей надо карать. С друзей начинать и кончать внешней разведкой и чиновниками.
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