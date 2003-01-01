В Беломорске на четыре дня ограничат движение через железнодорожный переезд

Пропускать машины будут раз в час небольшими группами.
С 6 по 10 октября в Беломорске пройдут ремонтные работы на железнодорожном переезде. Как сообщили в администрации Беломорского округа, будут введены ограничения.
В период ремонта движение через переезд на 781 км станции Беломорск будет ограничено. Полностью проезд перекроют: 6 октября с 10:00 до 20:00 7 октября с 10:00 до 20:00 9 октября с 10:00 до 20:00 10 октября с 10:00 до 20:00.
В эти часы машины будут пропускать только один раз в час. Движением будет управлять специальный сигналист, будет организован проезд небольшими группами в одностороннем режиме. Для экстренных служб — пожарных, скорой помощи и полиции — проезд будет открыт в любое время.
