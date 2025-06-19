В Беломорске начали строить дом для переселенцев

Проектом предусмотрено строительство многоквартирного дома комфорт-класса.
В Беломорске началось строительство нового пятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в районной администрации.
Сейчас рабочие возводят фундамент здания. На стройплощадке уже появилось временное ограждение, склады для материалов и вспомогательные сооружения.
Согласно проекту, дом будет комфорт-класса и вместит 135 квартир. Строительство планируют завершить в 2026 году.
Напомним, более четырех тысяч аварийных домов расселят в Карелии.
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