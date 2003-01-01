В Беломорске подросток угнал питбайк

Юноша без спроса взял питбайк знакомого покататься.

В Беломорске полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в угоне питбайка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Местный житель сообщил в полицию о пропаже питбайка, который он оставил во дворе своего дома. Информацию передали дежурным нарядам. Вскоре сотрудники ГАИ остановили для проверки молодого человека на питбайке. По описанию средство передвижения было похоже на украденное. Подозрения подтвердились.

Подозреваемый признался, что был знаком с владельцем и знал, где хранится питбайк. Ночью он завел питбайк, соединив провода. Парень планировал покататься по безлюдным городским улицам.

Выяснилось, что подросток ранее уже совершал аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.