Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45
Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10

Сборщики ягод в Карелии рассказали о рекордных заработках

21:45

С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

20:45

Юные петрозаводчане смогут научиться управлять БПЛА и военной техникой

19:30

В Карелии открыли первый Центр пробации

19:15

Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

19:00

В Петрозаводске 8-летний ребенок пострадал в ДТП

18:30

В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

18:00

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

17:45

Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

17:30

Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

17:20

Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

17:15

В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

17:05

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

17:00

Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

16:45

В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

16:30

Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

15:25

Спортсмен из Карелии вошел в топ боксеров России

15:00

25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

14:20

Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

14:08

Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

13:40

Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

13:20

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

13:00

В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

12:45

На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

12:15

В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

12:00

В России повысят социальные и страховые пенсии

11:50

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10
В Беломорске подросток угнал питбайк
Сегодня 10:00
Юноша без спроса взял питбайк знакомого покататься.

фото: © ГАИ Карелии

В Беломорске полиция задержала несовершеннолетнего, подозреваемого в угоне питбайка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Местный житель сообщил в полицию о пропаже питбайка, который он оставил во дворе своего дома. Информацию передали дежурным нарядам. Вскоре сотрудники ГАИ остановили для проверки молодого человека на питбайке. По описанию средство передвижения было похоже на украденное. Подозрения подтвердились.

Подозреваемый признался, что был знаком с владельцем и знал, где хранится питбайк. Ночью он завел питбайк, соединив провода. Парень планировал покататься по безлюдным городским улицам.

Выяснилось, что подросток ранее уже совершал аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

