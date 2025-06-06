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В Беломорске подросток украл и продал мопед

Новости. Криминал
14:15, 07 Июля 2025
фото: © Unsplash.com

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По делу о краже возбудили уголовное дело.

В Беломорске задержали подростка, который украл мопед у 34-летней местной жительницы. По данным МВД Карелии, полиция нашла мопед и вернула его хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Некоторое время назад хозяйка мопеда обнаружила пропажу мопеда стоимостью 40 тысяч рублей, который находился на территории ее дачного участка.

Сотрудники выяснили, что мопед украл подросток, который заметил его, пока гулял. Чуть позже он вернулся за ним, парень зашел через калитку и выкатил мопед. Позже он его продал за 7500 рублей. Молодой человек во всем признался.

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