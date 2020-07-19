В Беломорске прошла панихида по отцу Сергию, на похороны которого в городе скупили все живые цветы

Сегодня в Карелии в Беломорске у храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Чудротворцев состоялась соборная панихида, посвященная полугодию со дня кончины отца Сергия.

Как сообщает газета "Беломорская трибуна", сегодня прошло полгода со дня смерти отца Сергия. В связи с этой датой у храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Чудротворцев состоялась соборная панихида.

Напомним, 22 января Беломорск простился с человеком, которого, без преувеличения, любили все жители города. Это был настоятель Никольского храма, протоиерей отец Сергий (в миру – Сергей Михайлов).

"Он был удивительным, всегда доброжелательным, честным человеком, - рассказал нашему изданию уроженец Беломорска, известный карельский писатель и журналист Константин Гнетнев. – Ранее житель Ленинграда отец Сергий, можно сказать, привел православие в Беломорский район. И если до этого времени здесь не было даже ни одного прихода, то сейчас во всех поморских селах есть церкви, часовни, много приходов".

По словам заслуженного работника культуры России Константина Гнетнева, огромная заслуга отца Сергия и в том, что именно он вскоре после своего приезда в Беломорск, организовал здесь открытие небольшого, очень уютного храма в здании, в котором ранее размещалась сберкасса. А после этого, отметил Константин Васильевич, "отец Сергий шесть лет по крупицам собирал деньги на новую церковь и столько же лет занимался ее строительством". При этом физически очень сильный, высокого роста отец Сергий многое делал своими руками. Участвовал в плотницких работах, красил, наводил в божьем храме порядок. Кстати, у этой новой церкви и похоронили, как выразился Константин Гнетнев, "этого святого человека".

"Добрейший души человеком" назвала скончавшегося после тяжелой болезни 67-летнего отца Сергия и жительница Беломорска, педагог-ветеран Мария Подлесская.

"Его смерть для города большая потеря, - сказал Мария Разумовна. – Отец Сергий искренне любил прихожан, знал всех по имени, всегда напутствовал нас добрыми словами, крестил детишек. В последний путь его провожали буквально все беломорчане. Помня о том, что перед смертью отец Сергий высказал пожелание, чтобы при прощании с ним приносили только живые цветы, мы оббегали буквально весь город в поисках живых цветов, которые все были раскуплены, и нам долго пришлось ждать нового привоза".

Замечательный фильм о жизни отца Сергия из Беломорска сняла журналист Анна Токарева .