В Беломорске простятся с погибшим бойцом СВО

Уроженец города погиб при исполнении воинского долга.
Уже завтра, 22 июля, в Беломорске простятся с бойцом СВО Александром Шумовым, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации города.
Церемония начнётся в 14:00 на улице Щуркина, 2А.
— Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим, — написали в мэрии.
Ранее в Сегежском районе также простились с земляком, павшим в бою за Родину.
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