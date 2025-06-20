В Беломорске простятся с погибшим бойцом СВО

Уроженец города погиб при исполнении воинского долга.

Уже завтра, 22 июля, в Беломорске простятся с бойцом СВО Александром Шумовым, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации города.

Церемония начнётся в 14:00 на улице Щуркина, 2А.

— Искренние соболезнования родным и друзьям. Скорбим, — написали в мэрии.

Ранее в Сегежском районе также простились с земляком, павшим в бою за Родину.