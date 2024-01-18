В Беломорске проводили в последний путь земляка, погибшего на спецоперации

В пятницу, 19 января, состоялось прощание с бойцом СВО Алексеем Валерьевичем Кулешовым.

Сегодня Беломорск простился с Кулешовым Алексеем, который погиб, выполняя воинский долг, сообщили в официальном паблике Беломорского округа.



Как напомнили в источнике, Алексей служил в 3-м мотострелковом батальоне в звании старшего сержанта. Награжден орденом Мужества.



«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память герою!», — написали в сообществе.