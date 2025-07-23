В Беломорске рецидивист угнал автомобиль

Мужчина уехал на угнанном автомобиле в Сегежу.

Беломорчанин угнал автомобиль и уехал на нём в центр соседнего муниципалитета. Как рассказали в полиции, ранее у преступника уже имелись проблемы с законом.

Известно, что потерпевший житель Беломорска припарковал свой автомобиль, а на следующее утро обнаружил пропажу. О случившемся он сообщил в полицию. Выяснилось, что нарушитель заметил машину с ключами в салоне. Помимо этого, автомобиль был незакрыт. Он воспользовался этим и уехал в Сегежу.

– Оперативники установили местонахождение автомобиля на территории города, заодно выяснили, что отечественный хэтчбек успел за ночь побывать и в Сегеже. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность местного жителя, – сообщили в ведомстве.

По статье об угоне возбуждено уголовное дело.