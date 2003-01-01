В Беломорске спасли застрявшего в вентиляции котёнка

Детёныш не мог выбраться наружу и жалобно мяукал.
Сегодня пожарные из Беломорска спасли жизнь крохотному котёнку, застрявшему в вентиляционной шахте, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— На улице Воронина, 6 в вентиляционную шахту попал котёнок, громко мяукал. Женщины, работавшие в здании, попросили пожарных помочь несчастному животному. Специалистам пришлось немного разломать угол стены, — рассказали в ведомстве.
Четвероногий пострадавший был благополучно вызволен из заточения.
Ранее стало известно, что при пожаре в деревне Виданы Пряжинского района погибла собака.