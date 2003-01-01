В Беломорске упавшая в канаву пенсионерка получит компенсацию

Суд вынес решение в пользу женщины. Виновным в инциденте признали подрядчика, отвечавшего за содержание дороги.

Прокуратура Беломорского района провела проверку после обращения местной жительницы. В июле 2024 года пенсионерка шла по обочине на перекрестке улиц Строительной и Банковской в Беломорске. Из-за обвала грунта она упала в канаву с водопропускной трубой и получила тяжелые травмы.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы защитить права пострадавшей. Иск был направлен против «Управления автомобильных дорог Республики Карелия» и подрядчика, который отвечает за содержание дороги.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пенсионерки.