В Беломорске устанавливают личность женщины, скелет которой нашли в подвале

Полиция Карелии просит помощи в опознании женщины, чьи останки нашли во время ремонта теплотрассы.

Останки женщины обнаружены в Беломорске еще в июне прошлого года, но личность до сих пор не установлена. Как сообщили наши коллеги из «Беломорской трибуны», сотрудники полиции просят помочь опознать погибшую.

Скелет нашли 17 июня 2025 года во время ремонтных работ теплотрассы в подвале дома № 1Б на улице Порт-Шоссе.

По данным уголовного розыска, погибшей было от 40 до 50 лет, ее рост составлял от 150 до 165 сантиметров, она была европеоидной расы.

Ключевой зацепкой для опознания может стать одежда, которая сохранилась на теле. На женщине были: темная вязаная шапка, бело-зеленая рубашка в клетку, розовая кофта на пуговицах, а также черные колготки и рейтузы с узором из розовых и зеленых листьев.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о возможной личности этой женщины или кто узнал описание одежды, срочно связаться со старшим оперуполномоченным Никитой Львовичем Кирилловым. Звонить можно по телефону 8-911-195-14-47, а также писать на электронную почту nkirillov9@mvd.ru.