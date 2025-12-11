В Беломорске установили елку за миллион рублей

В Беломорске установили елку по программе поддержки местных инициатив.

Пушистую елку установили в Беломорске. Местные власти приобрели ее за счет программы Поддержки местных инициатив. Общая стоимость проекта — 1 378 500 рублей. 10% собирали жители, и сделали это за пару дней.

— Одно из самых заветных желаний перед Новым годом — это, конечно же, красивая ёлка. Та, которая собирает вокруг себя детишек, их родителей, дарит атмосферу праздника и объединяет всех нас.И вот — у нас появилась такая красавица, — написала на своей странице в ВВК глава Беломорского округа Ирина Филиппова.

Ранее новогодние елки установили в Кондопоге, Сортавале и Петрозаводске. Напомним, в карельской столице в этом году 16 новогодних деревьев. Впервые елку поставили в Губернаторском саду и ротонде.