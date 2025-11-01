В Беломорске задержали подростка, избившего человека и снявшего это на камеру

1 ноября полицией в Беломорске был задержан обвиняемый в покушении на убийство 15-летний подросток.
По информации полиции Карелии, в минувшую пятницу, 31 октября, в полицию Беломорска позвонила местная жительница, которая сообщила, что её сыну прислали видео, как в одной из городских квартир избивают молодого человека.
Участковый уполномоченный полиции установил квартиру, запечатленную на видеозаписи и выехал на место происшествия. Далее, установив личность фигуранта преступения — несовершеннолетнего жителя Беломорска, полицейский доложил об этом в дежурную часть, после чего молодого человека задержали.
Потерпевшего госпитализовали, а обвиняемому назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил Фактор.
Обстоятельства дела в данный момент устанавливаются.
