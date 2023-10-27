Пособник мошенников, забравший у четырех бабушек 1,5 млн рублей, был задержан в Беломорске

Курьер, который работал на мошенников, собирался поехать в Кемь.

В полицию Беломорского района поступили четыре сообщения подряд — обратившиеся граждане рассказали о случаях мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». По ней были обмануты пожилые женщины.

Так, 93-летней пенсионерке один за другим звонили неизвестные и представлялись то полицейским, то врачом, то юристом, а затем и племянницей, якобы совершившей дорожную аварию. Пожилую жительницу Беломорска убедили, что племяннице грозит уголовная ответственность, но родственницу можно «спасти», передав крупную сумму денег специальному человеку. Эти деньги якобы должны пойти на лечение пострадавшего в ДТП. В результате женщина лишилась 300 тысяч рублей.

Полицейские Беломорска после получения сообщений о мошенничествах нашли горожанина, который на свою видеокамеру снял курьера — подельника мошенников. Поскольку внешность подозреваемого стала известна сотрудникам уголовного розыска, похожего молодого человека задержали на выезде из города. Он действительно оказался тем, кого разыскивали полицейские.

Злоумышленник — 24-летний курьер, признался, что искал лёгких денег. В своём родном городе Северодвинске он не нашел подходящую работу, поэтому искал варианты в интернете. В одном из пабликов ему заинтересовало объявление, он связался с работодателем. На звонок ответила девушка, которая объяснила, что для получения прибыли необходимо ходить по нужным адресам, забирать деньги у пожилых людей и переводить их на определенные счета, оставляя себе некий процент. Молодой мужчина понимал, что связался с мошенниками, но все же согласился на незаконную работу. Из Архангельской области он приехал в Карелию. После Беломорска он направлялся в Кемь, но полиция его задержала.

В общей сложности было похищено 1,5 млн рублей. Около 400 тысяч у курьера изъяли сотрудники полиции, остальные деньги он успел перевести мошенникам.

В полиции предупреждает, что не все способы заработка в интернете легальны. Работа курьером, отнимающим деньги у беззащитных граждан, наказывается по закону.