Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
27.10.2023 15:15
Колыхматова рассказала, что искал и нашел в Петрозаводске Митя Фомин
27.10.2023 14:46
Контракт на организацию питания в школе №55 Петрозаводска расторгли
27.10.2023 17:22

Пособник мошенников, забравший у четырех бабушек 1,5 млн рублей, был задержан в Беломорске

Новости. Криминал
10:45, 28 Октября 2023
фото: © smartik.ru

Новости партнеров

Курьер, который работал на мошенников, собирался поехать в Кемь.

В полицию Беломорского района поступили четыре сообщения подряд — обратившиеся граждане  рассказали о случаях мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». По ней были обмануты пожилые женщины.

Так, 93-летней пенсионерке один за другим звонили неизвестные и представлялись то полицейским, то врачом, то юристом, а затем и племянницей, якобы совершившей дорожную аварию. Пожилую жительницу Беломорска убедили, что племяннице грозит уголовная ответственность, но родственницу можно «спасти», передав крупную сумму денег  специальному человеку. Эти деньги якобы должны пойти на лечение пострадавшего в ДТП. В результате женщина лишилась 300 тысяч рублей.

Полицейские Беломорска после получения сообщений о мошенничествах нашли горожанина, который на свою видеокамеру снял курьера — подельника мошенников. Поскольку внешность подозреваемого стала известна сотрудникам уголовного розыска, похожего молодого человека  задержали на выезде из города. Он действительно оказался тем, кого разыскивали полицейские.

Злоумышленник — 24-летний курьер, признался, что искал лёгких денег. В своём родном городе Северодвинске он не нашел подходящую работу, поэтому искал варианты в интернете. В одном из пабликов ему заинтересовало объявление, он связался с работодателем. На звонок ответила девушка, которая объяснила, что для получения прибыли необходимо ходить по нужным адресам, забирать деньги у пожилых людей и переводить их на определенные счета, оставляя себе некий процент. Молодой мужчина понимал, что связался с мошенниками, но все же согласился на незаконную работу. Из Архангельской области он приехал в Карелию. После Беломорска он направлялся в Кемь, но полиция его задержала.

В общей сложности было похищено 1,5 млн рублей. Около 400 тысяч у курьера изъяли сотрудники полиции, остальные деньги он успел перевести мошенникам.

В полиции предупреждает, что не все способы заработка в интернете легальны. Работа курьером, отнимающим деньги у беззащитных граждан, наказывается по закону.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2023, 00:10
Как распознать абьюзера: психолог назвал признаки поведения домашнего тирана
23.10.2023, 20:30
Россиянам рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы
21.10.2023, 21:30
Женщину, пропавшую в лесу рядом с Карелией после встречи с медведем, нашли мертвой
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты
25.10.2023, 18:48
Присяжные вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве Дианы Фроловой
22.10.2023, 00:10
Врач назвала время, когда лучше всего есть пельмени

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.