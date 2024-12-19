В Беломорском округе передали награду семье погибшего участника СВО

Указом президента России Федор Павлович Каманин награжден орденом Мужества.
В Беломорском округе состоялась церемония передачи награды семье погибшего участника СВО, сообщили в паблике .
Указом президента России Федор Павлович Каманин награжден орденом Мужества.
В церемонии приняли участие военный комиссар Сергей Сахацкий и социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Беломорском округе Вера Елисеева.
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