В Беломорском округе восстановлено водоснабжение

Замерзшие в морозы трубы отогрели, подача воды возобновлена.
В Беломорском округе Карелии устранена проблема с водоснабжением. Как сообщила глава округа Ирина Филиппова на своей странице в социальной сети, водопроводные трубы отогреты в Беломорске и поселке Сосновец.
Проблемы с водой начались в минувшие выходные. Из-за резкого понижения температуры водопроводные трубы в нескольких домах Беломорска и Сосновца замерзли, что привело к отключению водоснабжения.
Морозы, усиливающиеся и достигающие максимальных значений на термометрах, дают о себе знать на сетях водоснабжения. Под замерзание попали многоквартирные дома и учреждения, — написала Ирина Филиппова 2 февраля.
Местные власти сообщали, что работы по отогреву труб были переданы в муниципальное предприятие «Водоканал» и проводились последовательно.Вчера. 3 февраля оставались точечные адреса, где проблема сохранялись. Сейчас ситуация разрешена, водоснабжение восстановлено в последнем проблемном доме в Беломорске, а также во всем Сосновце.
Первомайская д. 4 — отогрет.Сосновец — отогрет, — сообщила Ирина Филиппова.
Ранее на Кукковке в Петрозаводске произошла авария на теплосетях. Без тепла почти на сутки остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища. В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона.