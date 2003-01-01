В Беломорском районе открылся новый ФАП

Завершилось строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Пушной Беломорского округа Республики Карелии.
Проект был реализован программой модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщает Минздрав РК, в зоне его обслуживания 260 местных жителей.
Отметим, что в 2025 году по республике планируется открыть восемь новых зданий врачебных амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта.