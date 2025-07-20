В Беломорском районе пропали мама и сын

Поисками Булыгиных Елены и Евгения занимается отряд «Лиза Алерт»
В Карелии пропали 42-летняя Елена Булыгина и её 18-летний сын Евгений Булыгин. Известно, что в последний раз их видели 27 июля в районе села Сумский Посад (Беломорский район): они ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
Описание Елены Булыгиной:
Рост около 167 см;
худощавого телосложения;
черные волосы, карие глаза;
была одета в зеленую куртку, голубые джинсы, черные сапоги.
Описание Евгения Булыгина:
Рост 178 см;
нормального телосложения;
темно-русые волосы, голубые глаза;
был одет в черную куртку, красную кофту, черные брюки, зеленые сапоги.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание