В Беломорском районе пропали мама и сын

Поисками Булыгиных Елены и Евгения занимается отряд «Лиза Алерт»

В Карелии пропали 42-летняя Елена Булыгина и её 18-летний сын Евгений Булыгин. Известно, что в последний раз их видели 27 июля в районе села Сумский Посад (Беломорский район): они ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Описание Елены Булыгиной:

Рост около 167 см;

худощавого телосложения;

черные волосы, карие глаза;

была одета в зеленую куртку, голубые джинсы, черные сапоги.

Описание Евгения Булыгина:

Рост 178 см;

нормального телосложения;

темно-русые волосы, голубые глаза;

был одет в черную куртку, красную кофту, черные брюки, зеленые сапоги.