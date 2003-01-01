В поселке Сосновец простятся с военнослужащим Игорем Денисовым, погибшим в ходе специальной военной операции.
В Петрозаводске разыскивают подозреваемую в преступлении
Экс-депутату и бизнесмену Виталию Красулину смягчили приговор
В Беломорском районе простятся с погибшим в ходе СВО солдатом
В России создают приложение для оценки традиционных ценностей у студентов
Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с памятными датами
В Пудожском районе строят новую врачебную амбулаторию
Ход строительства центра с детским садом и абулаторией в Приладожье оценили в Госжилнадзоре Карелии
В Карелии нашли тыкву-гиганта весом 70 килограммов
«Дым сигарет с ментолом» прозвучит в Петрозаводске
На трассе в Карелии фура опрокинулась в кювет
Сын костомукшанки оформил на мать кредит без ее ведома
На земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца
Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей
С октября изменится расписание автобусов между Петрозаводском и Кондопогой
С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
В Петрозаводске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся
Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние
Опубликован график выплат пенсий и пособий в октябре
Министр обороны России подписал приказ об осеннем призыве
В главный собор Петрозаводска прибыла икона всех святых Карелии
Карельский скалолаз завоевал бронзу на первенстве Северо-Запада в Архангельске
В Кондопожском районе прогремят взрывы и взлетят ракеты
Двоих дебоширов сняли с поездов на станциях в Карелии
Карелия вошла в топ-5 самых посещаемых регионов Серебряного ожерелья России
Более 200 петрозаводчан посетили День открытых дверей в Банке России
В Госдуме предложили блокировать мат в интернете
На улице в центре Петрозаводска запретят стоянку возле жилого дома
Петрозаводский проект «Гнездышко» готовит семьи к будущему родительству
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
Назначен врио главы Питкярантского муниципального округа
В России открыли первый Паломнический центр для ветеранов СВО
Карельские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь
В стоматологии опровергли информацию о неоказании помощи трёхлетнему ребёнку в Петрозаводске
Днем до +15°С, без осадков: прогноз погоды на 30 сентября
Покрышки вновь стали принимать в Петрозаводске
Рамзан Кадыров прокомментировал участие Чечни в карельском конкурсе
Юные тхэквондисты из Петрозаводска завоевали 27 медалей на соревнованиях в Петербурге
41 житель Карелии пострадал от укусов клещей за неделю
В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем
Новым полномочным представителем на Северо-Западе назначен губернатор Тверской области
Забота о чистой воде: «ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения
В Карелии превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей
Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый
Подробности ДТП, в котором пострадали двое детей, рассказали в ГИБДД Карелии
Мэр Петрозаводска ответит на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»
Жительница Петрозаводска всю ночь блуждала по лесу в поисках выхода
В Петрозаводске пенсионерам организуют бесплатный проезд в День пожилого человека
В Карелии нетрезвый мужчина устроил ДТП на мотоблоке
Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества на неделе
Житель Беломорского района предстанет перед судом за продажу немаркированной табачной продукции
Маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей
В Сегеже пьяный водитель сбил двух подростков
Совхоз «Ильинский» решил через суд вернуть от ОМК долг в 16 млн рублей
Крупный поселок Карелии останется без воды
Минтруд рассказал, как изменятся социальные выплаты в 2026-м году
50-летняя пешеход пострадала на пешеходном переходе в Петрозаводске
В ДТП в Петрозаводске пострадал четырехмесячный ребенок
1 октября по всей стране включат сирены и громкоговорители
В Петрозаводске 12-летний мальчик пострадал в аварии
Банк России выпускает золотые монеты с изображением «Георгия Победоносца»
Петрозаводский бизнесмен запатентовал посуду из камня
Сбербанк закрывает ДрайвКлик-банк и переводит автокредиты под свой бренд
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
В новом хирургическом корпусе БСМП установят оборудование на сумму более 3 млрд рублей
В новую поликлинику в Петрозаводске начали завозить оборудование
Петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой
Торфяник снова загорелся около деревни Киндасово в Карелии
Администрация ищет подрядчика на снос восьми аварийных и строительство новых домов в Петрозаводске
Карельский рыбак попал в собственную ловушку
Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года
Беломорск получит миллион рублей на благоустройство города с помощью карельского камня
Сирота из Карелии обратилась за помощью в Следком России
У автомобилистов с опасными заболеваниями отзовут водительские права
