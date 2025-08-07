В Беломорском районе возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

На 2025 год запланировано строительство 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах и округах Карелии.

В Беломорском районе в поселке Пушной строят новый фельдшерско-акушерский пункт, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии. Известно, что старый ФАП находится в помещении, которое не соответствует современным требованиям. Строительство ведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».







— Уже возведено под крышу здание, ведется внутренняя отделка. До конца года строительство должно быть полностью завершено. Затем ФАП оснастят современным оборудованием, — сообщили в пресс-службе.





Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, фельдшер поселка Пушной - Валентина Старовойтова. Ее квалификация позволяет ей не только вести амбулаторные приемы пациентов, обслуживать вызовы на дом, осуществлять профилактическую работу, но и при необходимости оказывать экстренную помощь, например, пострадавшим в ДТП, тем более что поселок стоит на трассе «Кола» с большим потоком машин.





