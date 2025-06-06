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В Беломорском районе женщина избежала тюрьмы за хищение более полумиллиона рублей

Новости. Общество
15:45, 09 Июля 2025
фото: © Usplash

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Женщина воспользовалась своим служебным положением для хищения большой суммы денег.

Беломорским районным судом Республики Карелия вынесен приговор в отношении ранее не судимой жительницы Беломорского района, которая совершила хищение вверенных ей денежных средств с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Подсудимую приговорили к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года за хищение чужого имущества вместо реального срока.

Беломорский районный суд определил наказание бывшей начальнице одного из отделений почты за хищение большой суммы денег, принадлежавшей Управлению федеральной почтовой связи РК.

По данным пресс-службы судов, женщина использовала свое служебное положение, чтобы незаконно присвоить 601 тысячу рублей. Суд установил, что женщина имела беспрепятственный доступ к основной кассе отделения почтовой связи и единой автоматизированной системе, что и позволило ей присвоить деньги. УФПС РК выдвинуло исковые требования на 601 тысячу рублей.Женщина полностью признала вину в содеянном. Приговор не вступил в законную силу.

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