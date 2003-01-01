В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы

В Беломорском сквере впервые появится лестница.
В ближайшее время начнется облицовка ступеней камнем, рассказали в мэрии.
Подрядчик выполнил все железобетонные работы, сделал подходы к спуску, а также замостил их бетонной плиткой. В ближайшее время начнется облицовка ступеней камнем, а после — монтаж перил и пандуса.
— Рядом жилые дома и детский сад № 74. Лестницы здесь не было никогда, — подчеркнула глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
Ранее горожане неоднократно обращали внимание на необходимость создания безопасного спуска. Напомним, ремонт лестничных спусков в этом году прошел в нескольких микрорайонах города: у Детской хоровой школы на Первомайском проспекте, у дома №17 на улице Ровио, у поликлиники №4 на Нойбранденбургской улице.