В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

В Белоруссии по требованию Комитета госбезопасности заблокировали социальную сеть «ВКонтакте».
Решение принято сегодня, 24 октября, следует из реестра запрещенных ресурсов, который ведет Государственная инспекция по надзору за электросвязью БелГИЭ.
Как пишет «Коммерсант», белорусские операторы связи уже принялись блокировать социальную сеть. У пользователей «Белтелекома» вместо страницы «ВК» открывается сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Как отмечает БЕЛТА, речь о desktop-версии, мобильное приложение продолжает работать.
Это первый случай, когда в Белоруссии заблокировали крупнейшую российскую соцсеть. Пресс-служба «ВКонтакте» уже заявила, что соцсеть изучает ситуацию и делает все, чтобы сервисы вновь стали доступны в республике. Причины, почему в Белоруссии потребовали заблокировать соцсеть, не уточняются.