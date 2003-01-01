В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

Фонд главного вуза Карелии пополнился новыми произведениями современных признанных авторов.

Фонд Научной библиотеки ПетрГУ пополнился книжными новинками признанных современных авторов, сообщили в группе учреждения.

— Университет приобрёл для читателей роман корейской писательницы Хан Ган «Вегетарианка», за который она была удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года. Главная героиня произведения, отказываясь от мяса, невольно бросает вызов обществу, где царит культ еды. (…) Роман «Я не прощаюсь» связан со страшными событиями в истории Южной Кореи: восстанием 1948 года на острове Чеджудо и последовавшим за ним разгоном протестов, — рассказали там.

Кроме того, у абонентов библиотеки появилась возможность познакомиться с новым романом Захара Прилепина «Тума», повествующего о становлении личности Степана Разина, первой книгой романа Дины Рубиной «Дизайнер Жорка» «Мальчики», позволяющей отправиться в путешествие в пространстве и времени, а также романом-буфф лауреата премии Правительства РФ Гузели Яхиной «Эйзен», на страницах которого разворачивается биография советского режиссёра Сергея Эйзенштейна.

Прийти и взять любую из понравившихся книг можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 в Главном корпусе ПетрГУ на проспекте Ленина, 33.