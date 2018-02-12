В бюллетене для голосования на выборах Президента РФ будет восемь кандидатов

В России завершилась регистрация кандидатов на должность Президента страны. Таким образом, определилось число кандидатов, участвующих в избирательной кампании.

Кандидатами на должность главы государства стали: главный научный сотрудник ФГБУН "Институт социально-политических исследований Российской академии наук" Сергей Бабурин (выдвинут Российским общенародным союзом), директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), руководитель фракции ЛДПР, депутат Владимир Жириновский (выдвинут ЛДПР), Президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), ведущая программы на телеканале "Дождь" Ксения Собчак, председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (выдвинут партией "Коммунисты России"), уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (выдвинут "Партией роста") и председатель комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (выдвинут партией "Яблоко").

Подробная информация обо всех восьми кандидатах наглядно представлена в инфографике РИА Новости.

По закону, чтобы зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, необходимо собрать подписи избирателей: от 300 тысяч до 315 тысяч – для самовыдвиженцев и от 100 тысяч до 105 тысяч – кандидатам от партий. Однако выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, по этой причине Владимир Жириновский и Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации, представив в избирательную комиссию все необходимые документы.

ЦИК России уже утвердила текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата будут указаны: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии. Фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке (как у нас выше).

Утвержден также размер бюллетеня: 210 мм на 385 мм. Рисунок фоновой сетки выберут региональные избирательные комиссии.

Кроме того, на заседании Центризбиркома, состоявшемся 12 февраля, утверждена форма информационного плаката для избирательных участков. Такие плакаты содержат сведения обо всех кандидатах в Президенты России, а также их фотографии. Все фото должны быть цветными и одинакового размера.

Информационные плакаты появятся на избирательных участках примерно за месяц до дня голосования.

Напомним, выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.