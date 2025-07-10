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В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Новости. Общество
15:20, 15 Июля 2025
фото: © Игорь Подгорный

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Благовещенск стал первым городом в России, где запретили электросамокаты.

Электросамокаты нельзя ни сдавать в аренду, ни передвигаться на них, сообщил на своей странице в ВК мэр амурской столицы Олег Имамеев. Он пояснил, что «это серьезное ограничение, но иного выхода нет — город должен быть комфортным и безопасным для всех».

— Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным, — написал Олег Имамеев.

По словам чиновника, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Как результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска грозит штраф от 2 до 100 тысяч рублей.

Благовещенск стал первым городом в России, полностью запретившим использование электросамокатов, пишут местные СМИ. В ряде муниципалитетов действуют территориальные и временные ограничения, напомнили в РБК.

К примеру, в Москве есть так называемые медленные зоны, где скорость электросамокатов автоматически ограничивается до 5–15 км/ч. Также в ряде зон в столице действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. Такие зоны отмечены на карте в разделе «Московский прокат» на сайте столичного департамента транспорта. В Санкт-Петербурге движение на арендованных электросамокатах полностью запрещено в 36 зонах. Кроме того, в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах запрещена парковка арендных электросамокатов.
Геленджик.

Напомним, в Петрозаводске с 14 апреля запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. К видам транспорта, подпадающим под запрет, относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие. Нововведение призвано увеличить безопасность на дороге, объяснили власти города.

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