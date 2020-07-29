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В ближайшее время в Петрозаводске завершится реставрация Ротонды

Новости. Общество
14:26, 30 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На Онежской набережной благоустраиваются более 30 участков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Завершить обновление Ротонды подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" должна уже через две недели, остальные элементы также находятся в работе.

Наиболее сложный участок – площадка в створе проспекта Ленина. Там укладывают плитку, выполненную из натурального камня. Особое внимание уделено водоотведению. Новое покрытие будет не только красивым и современным, но и прочным, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия.

В скверах Ивана Сенькина и Александра Шотмана демонтируют старую брусчатку и ведут разметку новой пешеходной инфраструктуры. После мощения дорожек, приведения в порядок монументов и территории вокруг них, на объекте будет установлено освещение, а также новый игровой городок в современном стиле.

Исполнить контракты все подрядные организации должны в начале осени.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный участок её верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично будут устранены провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной. 

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Комментарии

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новый
2020-07-30 16:00:07
Заноза, там ведь всё опять сделано неправильно и придется переделывать. :)
Гость
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