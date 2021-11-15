Детей на улицу лучше не отпускать: МЧС Карелии предупреждает об опасных гололедных явлениях

На территории Карелии в ближайшие 1-3 часа и местами в течение суток ожидаются гололедные явления, связанные с выпадением переохлажденных осадков, сообщили в МЧС.

По информации МЧС Карелии, в ближайшие 1-3 часа, начиная с юго-западных районов, местами по республике ожидаются гололедные явления (отложение льда на предметах), связанные с выпадением переохлажденных осадков. На дорогах гололедица.

В течение суток 12 декабря 2021года гололедные явления ожидается местами по западным и северным районам республики.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все муниципальные образования: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС Карелии рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте и нахождение детей на улице без сопровождения взрослых.