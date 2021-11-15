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Детей на улицу лучше не отпускать: МЧС Карелии предупреждает об опасных гололедных явлениях

Новости. Погода
19:43, 11 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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На территории Карелии в ближайшие 1-3 часа и местами в течение суток ожидаются гололедные явления, связанные с выпадением переохлажденных осадков, сообщили в МЧС.

По информации МЧС Карелии, в ближайшие 1-3 часа, начиная с юго-западных районов, местами по республике ожидаются гололедные явления (отложение льда на предметах), связанные с выпадением переохлажденных осадков. На дорогах гололедица.

В течение суток 12 декабря 2021года гололедные явления ожидается местами по западным и северным районам республики.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все муниципальные образования: Петрозаводский и Костомукшский городские округа,  Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС Карелии рекомендует ограничить поездки на личном автотранспорте и нахождение детей на улице без сопровождения взрослых.

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Комментарии

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Вася
2021-12-11 22:02:14
Продам хомячков---все с QR-кодами
Вася
2021-12-11 21:15:01
Что за родители,если своих детей до пенсии не прокормят,в Гамбурге.
Изя
2021-12-11 20:20:08
19.43 В ближайшие часы детям спать надо , будет ночь ))) :)
Вася
2021-12-11 21:29:54
Изя, Детям бабки Вали уже 60+.
кир
2021-12-11 19:56:23
Детей лучше не отпускать от себя лет двадцать. :)
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