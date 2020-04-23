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В ближайшие часы на Карелию обрушится сильный ветер

Новости. Погода
16:21, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Плохая погода ожидается сегодня на севере республики, сообщили в МЧС Карелии.

В ближайшие 1-3 часа и до конца дня по северным районам Карелии ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Напомним, похолодание и снег идут в Карелию.

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