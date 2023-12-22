В ближайшие дни вакцины от кори, краснухи и паротита поступят в регионы России

Очередная партия ожидается во второй половине января.

Как пишет РИА Новости , более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита ввели в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее президент России назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. Премьер-министр страны Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита.

«Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания Нацимбио, начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда она поступит в ближайшие дни», — сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что по информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцин для профилактики кори и паротита, отметил Кузнецов.