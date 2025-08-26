В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 16 новых станций метро

Московский театр «Шалом», которым руководит уроженец Питкяранты, известный петрозаводский актер, режиссер и продюсер Олег Липовецкий, признан лучшим в Москве.

Это звание театру присвоили не театральные критики, а ведущие театральные блогеры Москвы. Вот уже второй год как они учредили независимую премию. Она вручается в нескольких номинациях: «лучший спектакль», «лучшая мужская/женская роль», «лучший режиссер» и «лучший театр». Лонг-лист формируется на основании публикаций блогеров в социальных сетях, а шорт-лист и победители определяются путем голосования блогеров.



Олег Липовецкий возглавил Московский еврейский театр «Шалом» 3,5 года назад. Тогда труппа уже несколько лет практически не выходила на сцену, растеряла многих артистов и репертуар. Нужна была новая кровь, и вызов режиссер из Петрозаводска принял. К слову, это было второе пришествие Олега Липовецкого в труппу. Об этом и не только «Столица на Онего» поговорила с художественным руководителем театра «Шалом». Он рассказал, без чего немыслим театр, в чем он видит миссию еврейского театра и ждать ли гастролей в Петрозаводске.

