В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 16 новых станций метро

К 2035 году в северной столице планируют ввести в строй новые станции метрополитена.
Строительство 16 новых станций метрополитена планируется к 2035 году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «РИА Новости» ссылаясь на слова председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.
— Транспортная система Санкт-Петербурга должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира. Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций метрополитена, поддерживать в нормативном состоянии не менее 71% автомобильных дорог агломерации и автомобильных региональных дорог, а также 85% парка общественного транспорта, — сказал он на заседании городского правительства, представляя изменения в стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года.
По словам чиновника, акценты будут сделаны на внедрение единого регионального стандарта транспортного обслуживания, развитие скоростного рельсового транспорта и интеграцию железнодорожного транспорта в систему внутригородских пассажирских перевозок, приоритетное использование электротранспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива и беспилотного транспорта.
— Дополнительно реализуем новые задачи — это повышение экологичности и энергоэффективности транспортной системы Санкт-Петербурга по цифровой трансформации отрасли и по повышению роли транспортной системы города на российском и мировом рынках транспортных услуг. Для повышения эффективности транспортной системы города предусмотрена реализация трех приоритетных проектов: это мегапроекты XXI века, развитие метрополитена и удобный общественный транспорт, — добавил глава комитета.